Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 14 февраля 2022 года. За минувшие сутки заболели 1108 жителей региона. При этом госпитализировали 126 пациентов. Выздоровели 1049 человека, зарегистрировали семь смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5727 ПЦР-тестов.

В целом у 125314 человек подтвердили коронавирус, вылечились 105346 жителей области, умерли 3350 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1485484.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 235 новых случаев коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 165 ковид-положительных. На третьем месте Навлинский район, где зафиксировали 104 новых случая заболевания коронавирусом. Опасную инфекцию выявили в 23 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 14 февраля 2022 года:

— Брянск – 50467 (+235)

— Брянский район – 11759 (+165)

— Дятьковский район – 5605 (+1)

— Карачевский район - 4400 (+46)

— Клинцы – 3816

— Стародубский район – 3775 (+98)

— Новозыбков – 3334 (+31)

— Навлинский район – 3217 (+104)

— Трубчевский район – 3113 (+100)

— Унечский район – 3069 (+69)

— Жуковский район – 2838 (+59)

— Брасовский район – 2385 (+57)

— Выгоничский район – 2321 (+16)

— Комаричский район – 2137 (+32)

— Почепский район – 2038 (+5)

— Климовский район – 1984 (+20)

— Фокино – 1949

— Погарский район – 1764 (+15)

— Дубровский район – 1727

— Мглинский район – 1684 (+3)

— Клетнянский район – 1653

— Сельцо – 1598 (+1)

— Злынковский район – 1316 (+10)

— Суражский район – 1268 (+21)

— Суземский район – 1261 (+16)

— Клинцовский район – 1089 (+1)

— Красногорский район – 1045

— Гордеевский район – 1027

— Севский район – 714 (+3)

— Жирятинский район – 598

— Рогнединский район – 234

— Иногородние – 125.