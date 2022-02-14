Изменение границ Брянской и Калужской области одобрили в Совете Федерации

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

Изменения границ Брянской и Калужской области одобрили в Совете Федерации. Решение приняли на 517-м заседании. Наш регион представляли на нем депутат Владимир Пронин и замгубернатора Татьяна Кулешова, сообщают в пресс-службе Брянской облдумы.

Брянская область отдала соседям участок с дорогой до села Желтянка. Оно относится к Хвастовичскому району Калужской области. В селе живет семь человек. Но с районным центром населенный пункт связывала дорога, которая идет по Брянской области. Калужане не могли ее отремонтировать и обслуживать.

- Для Брянщины итогом обмена станет включение в состав региона двух лесных участков общей площадью 22,3 гектара, - говорят в облдуме. - Площади самих субъектов в результате не изменятся.