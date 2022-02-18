Партия «Справедливая Россия – ЗА ПРАВДУ»: «МФО - под запрет!»

Фото: пресс-служба Регионального отделения партии «Справедливая Россия-ЗА ПРАВДУ».

В Брянске 18 февраля прошла пресс-конференция Регионального отделения партии «Справедливая Россия-ЗА ПРАВДУ». Приглашенные обсудили тему «МФО - под запрет!»

Выступавшие председатель Регионального отделения партии «Справедливая Россия-ЗА ПРАВДУ» в Брянской области Алексей Тимошков и руководитель ЦЗПГ в Брянской области, ведущий юрист партии Марина Халипина, высказали свое мнение по поводу запрета микрофинансовых организаций в нашей стране. Поскольку из-за этого сомнительного бизнеса страдают сотни тысяч россиян.

Зачастую люди, берущие займы, оказываются в крайне тяжелой финансовой ситуации и они не в состоянии оценивать весь масштаб процентной нагрузки. Более того, МФО используют маркетинговые и рекламные уловки.

Так, за шесть месяцев 2021 года задолженность жителей России перед МФО выросла почти на 70 миллиардов рублей. И к 1 октября достигла 241 миллиарда рублей. Сейчас кредит МФО предоставляют под 1% в день, а в год это выходит 365%. И на таких условиях кредиты берут далеко не состоятельные граждане.

Партия «Справедливая Россия – ЗА ПРАВДУ» требует запретить микрофинансовые организации. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Государственной Думы в ноябре 2020 года. Взамен МФО партия предлагает ввести Справедливый базовый доход и направить на микрокредитование избыточную ликвидность банков.