Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 13 февраля 2022 года. За минувшие сутки заболели 1750 жителей региона. При этом госпитализировали 113 пациентов. Выздоровели 1224 человека, зарегистрировали семь смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5983 ПЦР-теста.

В целом у 124206 человек подтвердили коронавирус, вылечились 104297 жителя области, умерли 3343 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1479757.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 902 новых случая коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 181 ковид-положительного. На третьем месте Навлинский район, где зафиксировали 89 новых случаев заболевания коронавирусом. Опасную инфекцию выявили в 23 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 13 февраля 2022 года:

— Брянск – 50232 (+902)

— Брянский район – 11594 (+181)

— Дятьковский район – 5604 (+24)

— Карачевский район - 4354 (+73)

— Клинцы – 3816 (+39)

— Стародубский район – 3677

— Новозыбков – 3303 (+30)

— Навлинский район – 3113 (+89)

— Трубчевский район – 3013

— Унечский район – 3000 (+1)

— Жуковский район – 2779 (+54)

— Брасовский район – 2328 (+52)

— Выгоничский район – 2305 (+54)

— Комаричский район – 2105(+48)

— Почепский район – 2033

— Климовский район – 1964 (+43)

— Фокино – 1949 (+40)

— Дубровский район – 1727 (+3)

— Погарский район – 1749

— Мглинский район – 1681 (+12)

— Клетнянский район – 1653 (+4)

— Сельцо – 1597 (+12)

— Злынковский район – 1306 (+43)

— Суражский район – 1247

— Суземский район – 1245

— Клинцовский район – 1088 (+10)

— Красногорский район – 1045 (+27)

— Гордеевский район – 1027 (+6)

— Севский район – 711

— Жирятинский район – 598 (+2)

— Рогнединский район – 234

— Иногородние – 125.

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