Фото: Анастасия Герасименко.

Брянский мемориал «Дулаг-142» получил федеральный статус. Соответствующий приказ издали в министерстве культуры России за подписью министра Ольги Любимовой.

Мемориальный комплекс жертв-узников концлагеря «Дулаг-142» с массовыми захоронениями в Брянске внесли в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Ему придали федеральный статус. Этим же приказом утвердили и границы его территории.

Накануне приказ Министерства культуры России зарегистрировали в Министерстве юстиции Российской Федерации. Он получил правовой статус. Теперь исключены всевозможные юридические коллизии, которые могли коснуться этой памятной территории.

Напомним, суд запретил продавать захоронения узников брянского концлагеря Дулаг-142

Апелляцию конкурсного управляющего 85-го ремонтного завода отклонили.

Еще в ноябре 2019 года прокуратура внесла конкурсному управляющему АО «85-й ремонтный завод» предостережение о недопустимости уничтожения мемориального захоронения жертв лагеря «Дулаг-142» и не допустить уничтожения объекта культурно-исторического наследия.

Требования прокуратуры об исключении захоронения из конкурса проигнорировали. В конце 2020 года имущество завода продали в частную собственность.

Прокуратура района подала жалобу в арбитражный суд на действия конкурсного управляющего и попросила признать их незаконными.

Суд удовлетворил жалобу прокуратуры, а жалобу предприятия-банкрота отклонил.

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