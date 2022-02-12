Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 12 февраля 2022 года. За минувшие сутки заболели 1690 жителей региона. При этом госпитализировали 162 пациента. Выздоровели 1031 человек, зарегистрировали шесть смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 706786 ПЦР-теста.

В целом у 122456 человек подтвердили коронавирус, вылечились 103073 жителя области, умерли 3336 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1473771.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 884 новых случая коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 105 ковид-положительных. На третьем месте Стародубский район, где зафиксировали 94 новых случаев заболевания коронавирусом. Опасную инфекцию выявили во всех муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 12 февраля 2022 года:

— Брянск – 49330(+884)

— Брянский район – 11413 (+105)

— Дятьковский район – 5580(+62)

— Карачевский район - 4281 (+46)

— Клинцы – 3777 (+40)

— Стародубский район – 3677 (+94)

— Новозыбков – 3273 (+50)

— Навлинский район – 3024 (+4)

— Трубчевский район – 3013 (+7)

— Унечский район – 2999 (+1)

— Жуковский район – 2725 (+6)

— Брасовский район – 2276 (+1)

— Выгоничский район – 2251 (+14)

— Комаричский район – 2057 (+23)

— Почепский район – 2033 (+16)

— Климовский район – 1921 (+35)

— Фокино – 1909 (+75)

— Дубровский район – 1724 (+17)

— Погарский район – 1749 (+34)

— Мглинский район – 1669 (+26)

— Клетнянский район – 1649 (+33)

— Сельцо – 1585 (+28)

— Злынковский район – 1263 (+1)

— Суражский район – 1247 (+1)

— Суземский район – 1245 (+9)

— Клинцовский район – 1077 (+7)

— Красногорский район – 1018 (+13)

— Гордеевский район – 1021 (+23)

— Севский район – 711 (+21)

— Жирятинский район – 596 (+13)

— Рогнединский район – 234 (+1)

— Иногородние – 125.

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