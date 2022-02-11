В Брянске в финал конкурса "Леди в погонах" прошли пять участниц

Фото: УМВД России по Брянской области.

В Брянске завершился первый этап конкурса среди женщин-полицейских "Леди в погонах". В УМВД подвели итоги онлайн-голосования.

Лидером первого этапа стала инспектор отдела по вопросам гражданства Юлия Менькова. В органах внутренних дел она служит с 2016 года. Старший лейтенант полиции после работы успевает заниматься. танцами и вокалом. Любит путешествовать, читать книги и кататься на велосипеде.

В пятерку лидеров также вошли участковый Татьяна Журавлева из отдела полиции "Дятьковский", инспектор административного надзора из Карачева Анастасия Кузьмина, инспектор по делам несовершеннолетних из Унечи Татьяна Мироненко и главный специалист информационного центра УМВД Екатерина Питизина.

Второй этап конкурса стартует 14 февраля. Участницы пройдут тест на знание действующего законодательства, вспомнят норматив по огневой подготовке и упражнение по стрельбе из пистолета Макарова, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

В заключительном этапе конкурсантов ждет творческий конкурс.