Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 11 февраля 2022 года. За минувшие сутки заболели 1767 жителей региона. При этом госпитализировали 118 пациентов. Выздоровели 1030 человек, зарегистрировали шесть смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 7862 ПЦР-теста.

В целом у 120766 человек подтвердили коронавирус, вылечились 102042 жителя области, умерли 3330 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1466985.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 864 новых случая коронавируса. На втором месте Стародубский район, где выявили 125 ковид-положительных. На третьем месте Брянский район, где зафиксировали 109 новых случаев заболевания коронавирусом. Опасную инфекцию выявили во всех муниципалитетам кроме Севского и Рогнединского районов. 29 муниципалитетах.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 11 февраля 2022 года:

— Брянск – 48446 (+864)

— Брянский район – 11308 (+109)

— Дятьковский район – 5518 (+44)

— Карачевский район - 4235 (+50)

— Клинцы – 3737 (+51)

— Стародубский район – 3583 (+125)

— Новозыбков – 3223 (+74)

— Навлинский район – 3020 (+43)

— Трубчевский район – 3006 (+23)

— Унечский район – 2998 (+54)

— Жуковский район – 2719 (+40)

— Брасовский район – 2275 (+23)

— Выгоничский район – 2237 (+31)

— Комаричский район – 2034 (+1)

— Почепский район – 2017 (+11)

— Климовский район – 1886 (+31)

— Фокино – 1834 (+42)

— Дубровский район – 1707 (+2)

— Погарский район – 1715 (+19)

— Мглинский район – 1643 (+9)

— Клетнянский район – 1616 (+8)

— Сельцо – 1557 (+8)

— Злынковский район – 1262 (+4)

— Суражский район – 1246 (+19)

— Суземский район – 1236 (+25)

— Клинцовский район – 1070 (+8)

— Красногорский район – 1005 (+31)

— Гордеевский район – 998 (+16)

— Севский район – 690

— Жирятинский район – 583 (+2)

— Рогнединский район – 233

— Иногородние – 125.