Уроженец Брянщины Александр Большунов занял второе место в гонке на 15 км

Фото: vk.com, "Олимпийские Игры".

Уроженец Брянщины Александр Большунов выиграл "серебро" в гонке на 15 километром классическим стилем. Трансляция закончилась в 11.15 в пятницу, 11 февраля.

Большунова на этот раз обошел финский лыжник Иво Нисканен. Он прошел дистанцию за 34 минуты 54.8 секунды. Наш спортсмен отстал от него на 23.2 секунды.

Впереди у Александра - еще четыре дисциплины, в которых он поборется за медали.

Напомним, Александр Большунов завоевал "золото" в скиатлоне на 30 километров 6 февраля. Эта медаль стала первой медалью высшего достоинства для российской сборной.