Брянскому лыжнику Александру Большунову присвоили воинское звание "капитан"

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Уроженцу Брянской области лыжнику Александру Большунову присвоили воинское звание «капитан». Решение принял директор Росгвардии генерал Виктор Золотов, сообщают в пресс-службе ведомства.

До этого Большунов, военнослужащий войск нацгвардии, был старшим лейтенантом. Наш земляк является инструктором по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии.

- Принимая во внимание достигнутые военнослужащим войск национальной гвардии старшим лейтенантом Александром Большуновым высокие спортивные показатели, позволившие обеспечить России мировое лидерство в лыжном виде спорта, очередное воинское звание «капитан» присвоено ему досрочно, - говорят в пресс-службе Росгвардии по Брянской области.

Напомним, 6 февраля уроженец Светского села Подывотье принес первую золотую медаль сборной нашей страны на Олимпиаде в Пекине.