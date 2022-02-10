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Общество10 февраля 2022 12:11

В Брянской области из-за «омикрона» на карантин отправили 25 классов

В регионе 20 школ работают дистанционно
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: ГТРК "Брянск".

Фото: ГТРК "Брянск".

В Брянской области из-за «омикрона» на карантин отправили 25 классов. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

Из-за большого числа заболевших ОРВИ среди детей 20 школ в регионе работают дистанционно. Карантинные меры, закрытие отдельных классов, ввели в 88 учебных заведениях.

Медики отмечают, что новый штамм коронавируса «омикрон» все больше распространяется среди детей.

Напомним, за сутки в Брянской области коронавирусом заболели 1762 человека. При этом 72 брянца госпитализированы.

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