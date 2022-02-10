Фото: ГТРК "Брянск".

В Брянской области из-за «омикрона» на карантин отправили 25 классов. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

Из-за большого числа заболевших ОРВИ среди детей 20 школ в регионе работают дистанционно. Карантинные меры, закрытие отдельных классов, ввели в 88 учебных заведениях.

Медики отмечают, что новый штамм коронавируса «омикрон» все больше распространяется среди детей.

Напомним, за сутки в Брянской области коронавирусом заболели 1762 человека. При этом 72 брянца госпитализированы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»