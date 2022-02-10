В Брянске строители моста через Десну забили первые пять свай в русле реки

Фото: "Брянская губерния", скриншот видео.

В Брянске строители моста через Десну на набережной забили первые пять свай в русле реки. Об этом сообщает «Брянская губерния».

Строительную площадку отгородили от воды. В русло реки вошли первые пять свай будущего моста. С их помощью испытают на прочность грунт.

Заливать опору начнут после того, как вобьют десятки стальных профилей и свай в грунт.

Бетон укутают специальным пластиком. Он сохранит прочность и при минусовых температурах.

Строители торопятся пройти русло реки до паводка, который прогнозируют в начале апреля. До его прихода строители должны успеть установить три опоры в русле Десны. Работы ведут по графику. Для движения мост планируют открыть к началу осени 2022 года.

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