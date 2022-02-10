В брянской заповедной деревне Чухраи осталась одна коренная жительница

Фото: Артур Беляев.

В заповедной деревне Чухраи в Суземском районе осталась одна коренная жительница Антонина Балахонова. Двое других старожилов, Анастасия и Василий Балахоновы, умерли этой зимой от коронавируса, сообщает газета "Рассвет32".

Анастасии Михайловны не стало в конце декабря. О смерти Василия в соцсетях 8 февраля рассказала Ирина Птицына, создатель музея деревенского быта в деревне.

В деревне Чухраи кроме коренной жительницы осталось жить пять приезжих. Среди них - основатель заповедника "Брянский лес" Игорь Шпиленок. Он живет в Чухраях уже больше 30 лет.