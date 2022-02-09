В Брянске в пойме Десны построят пять 17-этажных домов

Фото: Брянский городскйо Совет.

В Брянске пойму Десны на улице Флотской застраивают 17-этажными домами. Пять из них уже начали возводить. Для внесения изменений в проект планировки территории 15 марта проведут публичные слушания. Но присутствовать на них и выдвигать предложения смогут лишь те, кто постоянно проживают на этой территории, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Земельные участки ограничены улицами Татьяны Николаевой и братьев Ткачевых. Высотки располагаются на противоположном берегу от центрального пляжа. Застройка идет в водоохранной зоне и частично и пределах защитной полосы реки. Проектировщики говорят, что соблюдаются все требования Водного кодекса РФ.

По примерным подсчетам, на этой территории поселится 1266 человек. Для них подготовят стоянку на 400 машин. Строители исходят из того, что в 2022 году в микрорайоне появится школа. Но сроки ее возведения все время отодвигают. Жильцы смогут рассчитывать на единственный в микрорайоне детский сад на 270 мест.

Чтобы не загрязнять реку, в микрорайоне предусмотрена дождевая канализация. Стоки попадают на очистные сооружения.

Кстати, в микрорайон на улице Флотской вложат 1,2 миллиарда рублей бюджетных денег. Большая их часть пойдет на строительство дорожной сети. Остальные - на постройку ливневки. Этот инвестиционный проект должен окупиться с налогов, которые вернуться после продажи жилья.