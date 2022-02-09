Под Брянском отремонтируют участок объездной дороги

Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

Под Брянском в этом году отремонтируют объездную дорогу. Речь идет об участке 14 километров от развязки на смоленской трассе в сторону Дятькова. На нем разположен путепровод через железнодорожные пути.

- Объезд входит в региональную опорную сеть и выходит на федеральную трассу Р-120, которая ведет к Белоруссии, - говорят в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области. - Дорога разгружает Брянск: минуя центр большегрузы едут в Бежицкий район, где расположены сталелитейный и машиностроительный заводы.

На дороге уложат два слоя асфальта, щебнем укрепят обочины, обновят барьерные ограждения и перила. Разметку нанесут холодным пластиком со светоотражающими элементами.

Судя по схеме, в порядок приведут развязку на трассе и съезд в Бежикий район Брянска, который уже ремонтировали в прошлом году. В районе Ново-Отрадного обещают установить павильон на остановке. Все работы завершат до конца года.