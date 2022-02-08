В Брянске обустроили мемориал героям-летчикам

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска в сквере имени Павла Камозина, обустроили мемориал «Героям-летчикам земли Брянской». Работы выполняли поэтапно, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В 2020 году за счет средств бюджета в сквере сделали площадку для будущего мемориала: уложили тротуарную плитку, установили фонари, подготовили бетонные основания под стелы и памятник. За счет собственных средств общественная организация ветеранов авиации изготовила 26 памятных стел. На них разместили портреты пилотов-героев, выпускников Бежицкого аэроклуба. Идея создания мемориала принадлежит ветеранам авиации, они же разработали проект памятника. Выдвинутая инициатива после конкурсного отбора была включена в региональную программу «Инициативное бюджетирование».

В 2021 году в рамках программы выделили 1,8 миллиона рублей. Их направили на изготовление семиметровой стелы. Она символизирует взлетную полосу. На ней разместили гранитную плиту памяти с именами 63 героев-летчиков, уроженцев Брянской области. В конце января на верхушке стелы установили фигуру истребителя времен Великой Отечественной войны Як-3.

Торжественное открытие мемориального комплекса состоится в накануне Дня Победы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»