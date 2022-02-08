Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 8 февраля 2022 года. За минувшие сутки заболели 1200 жителей региона. При этом госпитализировали 68 пациентов. Выздоровели 123 человека, зарегистрировали шесть смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 4788 ПЦР-тестов.

В целом у 115595 человек подтвердили коронавирус, вылечились 99210 жителей области, умерли 3310 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1440746.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 511 новых случаев коронавируса. На втором месте Карачевский район, где выявили 125 ковид-положительных. На третьем месте Стародубский район, где зафиксировали 94 новых случаев заболевания коронавирусом. Опасную инфекцию зафиксировали в 26 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 8 февраля 2022 года:

— Брянск – 45986 (+511)

— Брянский район – 11000 (+62)

— Дятьковский район – 5429 (+38)

— Карачевский район - 4113 (+125)

— Клинцы – 3577 (+16)

— Стародубский район – 3221 (+94)

— Новозыбков – 3063 (+11)

— Трубчевский район – 2936 (+2)

— Навлинский район – 2938 (+52)

— Унечский район – 2838 (+58)

— Жуковский район – 2654 (+25)

— Брасовский район – 2213 (+20)

— Выгоничский район – 2147 (+43)

— Почепский район – 1965

— Комаричский район – 1981 (+9)

— Климовский район – 1802 (+18)

— Фокино – 1712 (+3)

— Погарский район – 1619

— Клетнянский район – 1586

— Мглинский район – 1600 (+8)

— Дубровский район – 1578 (+3)

— Сельцо – 1538 (+12)

— Злынковский район – 1231 (+2)

— Суземский район – 1156 (+10)

— Суражский район – 1184 (+48)

— Клинцовский район – 1033 (+1)

— Гордеевский район – 960 (+14)

— Красногорский район – 934

— Севский район – 688 (+12)

— Жирятинский район – 554 (+3)

— Рогнединский район – 232

— Иногородние – 125.

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