В прошлом году энергетики Брянской области приняли более 65 тысяч обращений от потребителей дистанционно

Фото: "Россети".

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» и ООО «Брянскэлектро» в 2021 году поступило 65 333 обращения от потребителей. В связи с эпидемиологической обстановкой в области и ограниченной работой Центров и пунктов обслуживания потребителей для очного приема 100% всех обращений поступило с помощью дистанционных сервисов.

Самыми популярными удаленными каналами связи потребителей с энергопредприятиями в прошлом году стали телефоны круглосуточных горячих линий – таким образом принято 14 265 обращений, а также электронная почта, Личный кабинет потребителя на официальных сайтах компаний и Единый портал электросетевых услуг – портал ТП-РФ.

По тематике самой распространенной в «Брянскэнерго» стала услуга «Установка и замена приборов учета», предоставляемая филиалом в рамках дополнительных сервисов, а в ООО «Брянскэлектро» –допсервис «Проверка схемы включения ПУ/ТТ».

Удаленно подать заявку на предоставление услуг можно через единые федеральные онлайн-сервисы: Единый портал электросетевых услуг – ТП.РФ, мобильное приложение «Россети» для пользователей устройств на Android и IOS, портал СветлаяСтрана.рф. Информацию по всем услугам компании можно получить по телефону Единого Контакт-центра по телефону 8-800-220-0-220.

В «Брянскэлектро» задать вопросы, не требующие личного присутствия, потребители могут по телефону круглосуточной горячей линии 66-80-08, 8-800-450-45-10, направить обращение можно также по электронной почте: posta@bryanskelectro.ru, reception@bryanskelectro.ru или через личный кабинет потребителя bryanskelectro.ru.

«В целях сохранения здоровья наших потребителей и сотрудников компаний, обращения клиентов принимались в онлайн режиме, – отмечает заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго», генеральный директор ООО «Брянскэлектро» Александр Косарим. – В этом году заявки также принимаются дистанционно. Но, не смотря на непростую эпидемиологическую обстановку, энергетики Брянской области продолжают работать на благо жителей региона, обеспечивая надежное электроснабжение и оказывая им электротехнические услуги».