НОВЫЕ СТАРТЫ, НОВЫЕ ПОБЕДЫ!

Фото: ГАПОУ "Брянский базовый медицинский колледж".

М.С. Афанаскина, директор ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж», главный внештатный специалист по медицинскому и фармацевтическому образованию департамента здравоохранения Брянской области, член профильной комиссии Министерства здравоохранения по медицинскому и фармацевтическому образованию

Директор ГАПОУ "Брянский базовый медицинский колледж" М.С.Афанаскина.

VI Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Брянской области стартовал 07.02.2022.

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» – это самые масштабные соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди обучающихся образовательных учреждений. В регионе он проводится шестой год в целях внедрения в систему профессионального образования лучших национальных и международных практик по различным компетенциям, выявления лучших специалистов.

С каждым годом увеличивается число участников, экспертов чемпионата, расширяется список компетенций. Брянский базовый медицинский колледж является участником чемпионата по четырем компетенциям и организатором четырех площадок соревнований.

Организаторы чемпионата.

По направлению Медицинский и социальный уход медицинский колледж представляли Кубарева Ирина и Колесникова Любовь, а по компетенции Лечебная деятельность (Фельдшер) – Гарбузова Юлия, Титова Юлия и Сысоева Лиана.

Специальности Сестринское и Лечебное дело требуют особенных душевных качеств. Профессионализм и самоотверженность медицинских сестер и фельдшеров во время пандемии по праву заслужили уважение и гордость. Они всегда находятся на передовой и помогают бороться за жизнь и здоровье пациентов.

Участники чемпионата и преподаватель по компетенции Медицинский и социальный уход.

Кубарева Ирина считает профессию медицинской сестры самой гуманной из всех профессий. Она полагает, что обладает такими качествами, как сострадание, чуткость, отзывчивость, терпение, доброта, а обучение в Брянском базовом медицинском колледже поможет ей получить качественное профессиональное образование.

Колесникова Любовь обучается уже на третьем курсе медицинского колледжа по специальности Сестринское дело и хорошо понимает свою роль в процессе наблюдения за пациентом, оценке его состояния и выполнении лечебных назначений.

Участники соревнований по компетенции Лечебная деятельность (Фельдшер) Гарбузова Юлия, Титова Юлия, Сысоева Лиана к выбору профессии отнеслись со всей ответственностью, ознакомились с функциональными обязанностями, научились основам обследования и лечения пациента. Гарбузова Юлия считает, что именно к фельдшеру предъявляются самые высокие требования к знаниям, практическим навыкам, физическим и моральным качествам. Титова Юлия отметила, что работает в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, тем самым способствует снижению кадрового дефицита. Сысоева Лиана, приветливая, тактичная, наполненная душевной теплотой, является активной участницей волонтерского движения.

Участники по компетенции Лечебная деятельность

Самая большая группа участников от медицинского колледжа – по компетенции Лабораторный медицинский уход: Дуленцова Анна, Булатов Данила, Платонова Лариса, Пачутина Кристина, Немченкова Александра, Кламбоцкая Валентина.

Участники и главный эксперт компетенции Лабораторный медицинский анализ.

Главными чертами специалиста должны быть внимательность, ответственность, трудолюбие, настойчивость, высокий уровень профессионализма.

Кламбоцкая Валентина уже была участницей чемпионата WorldSkills Russia в юниорской группе. Вот что она говорит: «Движение WorldSkills Russia дало мне возможность познакомиться с профессией и ее особенностями ближе, помогло мне освоить некоторые практические навыки в соответствии со стандартами WorldSkills. За годы учебы в медицинском колледже я наработала еще много навыков по своей компетенции, обрела новых друзей, научилась ставить цели в своей жизни и выработала стойкий характер. Участие в чемпионатах по профессиональному мастерству в качестве юниора научило меня справляться со стрессом. Я хочу сказать спасибо всем преподавателям образовательной организации за профессионализм, душевность и доброту».

Участницы конкурса по компетенции Лабораторный медицинский уход считают, что их будущая работа сопряжена с точностью выполнения действий, ответственностью и пониманием того, что от их работы зависит правильность выставления диагноза, назначения лечения и выздоровление пациента. Каждый пациент надеется на внимание, точность диагноза и душевную теплоту.

Компетенцию Фармацевтика представляли студенты специальности Фармация.

Участники чемпионата и главный эксперт компетенции Фармацевтика.

Бобрицкая Александра убеждена, что работа фармацевта сложная и ответственная. Как любой фармацевтический работник, помимо знаний лекарственных препаратов, знаний в области аптечной технологии лекарственных препаратов, фармацевтической химии, организации и экономики фармации, фармакологии и фармакотерапии, специалист должен владеть навыками сердечно-легочной реанимации.

Плетневой Виктории особенно нравится на практике консультировать покупателей о потребительских свойствах рецептурных лекарственных препаратов и отпускаемых без рецепта врача.

Шульгина Диана чувствует себя специалистом по организации хранения товара, выкладке его на витрины, в изготовлении препаратов по рецептам врача с соблюдением требований медицинского и фармацевтического законодательства, осуществлении контроля качества лекарственных препаратов, поставляемых в аптеку.

«Мы пришли в профессию по призванию и останемся с ней на всю профессиональную жизнь, а участие в чемпионате WorldSkills Russia станет для нас платформой для профессионального роста, школой жизни,» – говорят участники чемпионата.

Надеемся, что студенты Брянского базового медицинского колледжа достойно представят Брянскую область на чемпионате.