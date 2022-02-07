В Брянске работает персональная выставка живописца и педагога Валерия Комарова

Фото: городской выставочный зал.

В Брянске в городском выставочном зале на бульваре Гагарина работает персональная выставка живописца, члена Союза художников России Валерия Комарова. Экспозицию открыли 2 февраля и посвящена она 75-летию со дня рождения автора.

Здесь представлены около 30 произведений. Это – пейзажи, натюрморты и сюжеты, увиденные в российской глубинке, сообщают в городском выставочном зале.

На открытии выставки присутствовали коллеги Валерия Комарова, его друзья и ученики.

Марина Афанаскина, директор Брянского базового медицинского колледжа, кандидат педагогических наук рассказала, что в возглавляемом ей учебном заведении часто проходят выставки Валерия Комарова, там его любят за творчество и талант. Марина Степановна подчеркнула, что открывшаяся экспозиция – самая трогательная из всех.

– Вся выставка наполнена тонкими чувствами и эмоциями, – сказала Марина Афанаскина. – Мы знаем, что вы с зари и до заката пишите картины. Ваши произведения дают людям большую энергию и яркие эмоции.

Яркие и незабываемые впечатления произвели картины художника на посетителей. Горожане охотно поделились ими в соцсети ВКонтакте.

- В полотнах Валерия Васильевича есть свое видение действительности, с ограниченной палитрой красок, - написала Виктория Коваленко. - Особое внимание привлекают пейзажи, которые построены на тонких цветовых отношениях и полутонах.

- Конечно, обидно, что открытие выпало на будний день, столько людей хотело посетить, но все на работе, - пишет Олег Селеверстов. - А выставка прекрасная судя по фото.

Валерий Комаров не только талантливый живописец, но и преподаватель. Он родился 5 февраля 1947 года в Бежицком районе Брянска. После окончания художественно-графического факультета Орловского государственного педагогического института Валерий Васильевич пришел работать в Брянскую городскую детскую художественную школу. Здесь он трудится в течение 43 лет.

Возрастное ограничение – 6+

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