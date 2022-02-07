Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 7 февраля 2022 года. За минувшие сутки заболели 1408 жителей региона. При этом госпитализировали 103 пациента. Выздоровели 282 человека, зарегистрировали пять смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 6924 ПЦР-тестов. Вакцинировались – 651023 человека.

В целом у 114395 человек подтвердили коронавирус, вылечились 99087 жителей области, умерли 3304 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1435958.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 667 новых случаев коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 78 ковид-положительных. На третьем месте Стародубский район, где зафиксировали 76 новых случаев заболевания коронавирусом. Опасную инфекцию зафиксировали во всех муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 7 февраля 2022 года:

— Брянск – 45475 (+667)

— Брянский район – 10938 (+78)

— Дятьковский район – 5391 (+27)

— Карачевский район - 3988 (+34)

— Клинцы – 3561 (+40)

— Стародубский район – 3127 (+76)

— Новозыбков – 3052 (+52)

— Трубчевский район – 2934 (+21)

— Навлинский район – 2886 (+4)

— Унечский район – 2780 (+52)

— Жуковский район – 2629 (+9)

— Брасовский район – 2193 (+5)

— Выгоничский район – 2104 (+2)

— Почепский район – 1965 (+14)

— Комаричский район – 1972 (+30)

— Климовский район – 1784 (+21)

— Фокино – 1709 (+55)

— Погарский район – 1619 (+9)

— Клетнянский район – 1586 (+10)

— Мглинский район – 1592 (+34)

— Дубровский район – 1575 (+31)

— Сельцо – 1526 (+27)

— Злынковский район – 1229 (+26)

— Суземский район – 1146 (+9)

— Суражский район – 1136 (+2)

— Клинцовский район – 1032 (+14)

— Гордеевский район – 946 (+28)

— Красногорский район – 934 (+26)

— Севский район – 676 (+1)

— Жирятинский район – 551 (+3)

— Рогнединский район – 232 (+1)

— Иногородние – 125.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»