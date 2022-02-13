Фот: официальный сайт администрации Карачевского района.

В Карачевском районе к 2031 году построят объездную дорогу. Она позволит вывести транспорт за черту города. Появление магистрали поможет также улучшить экологическую обстановку как для жителей улицы Первомайской, так и для всего Карачева. Об этом сообщают на официальном сайте администрации района.

Проектно-изыскательские работы по строительству автомобильной дороги Р-120 Орел-Брянск-Смоленск - граница с республикой Белоруссия запланированы на 2025–2027 годы. А строительно-монтажные работы на 2028–2031 годы.

Данная дорога с 78 по 83 километр пролегает через улицу Первомайская, практически через центральную часть города. За последнее время интенсивность движения автомобильного транспорта на вышеуказанном участке значительно выросла как по числу проходящих автомобилей, так и по их грузоподъемности. А в связи с этим значительно увеличилось число заболеваний людей, проживающих вблизи проезжей части.

Местные жители жалуются на шум, пыль, грязь из-под колес проходящего транспорта, достающей до фасадов жилых домов. На многих строениях стали заметны трещины и деформация. Все это увеличивает число жалоб среди людей.

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