Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6 февраля 2022 года. За минувшие сутки заболели 1608 жителей региона. При этом госпитализировали девять пациентов. Выздоровели 305 человек, зарегистрировали шесть смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 9030 ПЦР-тестов.

В целом у 112987 человек подтвердили коронавирус, вылечились 98805 жителей области, умерли 3299 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1429034.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 685 новых случаев коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 104 ковид-положительных. На третьем месте Унечский район, где зафиксировали 101 новый случай заболевания коронавирусом. Опасную инфекцию зафиксировали в 30 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 февраля 2022 года:

— Брянск – 44808 (+685)

— Брянский район – 10860 (+104)

— Дятьковский район – 5364 (+55)

— Карачевский район - 3954 (+64)

— Клинцы – 3521 (+39)

— Стародубский район – 3051 (+73)

— Новозыбков – 3000 (+53)

— Трубчевский район – 2913 (+50)

— Навлинский район – 2882 (+67)

— Унечский район – 2728 (+101)

— Жуковский район – 2620 (+5)

— Брасовский район – 2188 (+28)

— Выгоничский район – 2102 (+11)

— Почепский район – 1951 (+13)

— Комаричский район – 1942 (+31)

— Климовский район – 1763 (+17)

— Фокино – 1654 (+31)

— Погарский район – 1610 (+14)

— Клетнянский район – 1576 (+13)

— Мглинский район – 1558 (+14)

— Дубровский район – 1544 (+18)

— Сельцо – 1499 (+21)

— Злынковский район – 1203 (+1)

— Суземский район – 1137 (+7)

— Суражский район – 1134 (+34)

— Клинцовский район – 1018 (+7)

— Гордеевский район – 918 (+18)

— Красногорский район – 908 (+31)

— Севский район – 675 (+2)

— Жирятинский район – 548 (+1)

— Рогнединский район – 231

— Иногородние – 125.