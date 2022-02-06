Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6 февраля 2022 года. За минувшие сутки заболели 1608 жителей региона. При этом госпитализировали девять пациентов. Выздоровели 305 человек, зарегистрировали шесть смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 9030 ПЦР-тестов.
В целом у 112987 человек подтвердили коронавирус, вылечились 98805 жителей области, умерли 3299 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1429034.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 685 новых случаев коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 104 ковид-положительных. На третьем месте Унечский район, где зафиксировали 101 новый случай заболевания коронавирусом. Опасную инфекцию зафиксировали в 30 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 февраля 2022 года:
— Брянск – 44808 (+685)
— Брянский район – 10860 (+104)
— Дятьковский район – 5364 (+55)
— Карачевский район - 3954 (+64)
— Клинцы – 3521 (+39)
— Стародубский район – 3051 (+73)
— Новозыбков – 3000 (+53)
— Трубчевский район – 2913 (+50)
— Навлинский район – 2882 (+67)
— Унечский район – 2728 (+101)
— Жуковский район – 2620 (+5)
— Брасовский район – 2188 (+28)
— Выгоничский район – 2102 (+11)
— Почепский район – 1951 (+13)
— Комаричский район – 1942 (+31)
— Климовский район – 1763 (+17)
— Фокино – 1654 (+31)
— Погарский район – 1610 (+14)
— Клетнянский район – 1576 (+13)
— Мглинский район – 1558 (+14)
— Дубровский район – 1544 (+18)
— Сельцо – 1499 (+21)
— Злынковский район – 1203 (+1)
— Суземский район – 1137 (+7)
— Суражский район – 1134 (+34)
— Клинцовский район – 1018 (+7)
— Гордеевский район – 918 (+18)
— Красногорский район – 908 (+31)
— Севский район – 675 (+2)
— Жирятинский район – 548 (+1)
— Рогнединский район – 231
— Иногородние – 125.