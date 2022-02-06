Брянский лыжник Александр Большунов принес первую золотую медаль России на Олимпиаде

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянский лыжник Александр Большунов в воскресенье, 6 февраля, принес первую золотую медаль сбороной нашей страны на Олимпиаде в Пекине. Он выиграл 30-километровый скиатлон. И прошел дистанцию за один час 16 минут 9,8 секунды. И отоврался от ближайшего преследователя больше чем на минуту. Лыжник финишировал с флагом Олимпийского комитета России, который заменяет триколор.

Вторым в гонке пришел еще один российский спортсмен Денис Спицов. Третье место занял финн Ийво Нисканен.

Это первая олимпийская золотая медаль для Александра Большунова. Четыре года назад ему удалось завоевать три "серебра" и одну "бронзу".