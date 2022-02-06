В Брянской области застрелили медведя-шатуна. Это случилось в районе села Страчево в Суземском районе, рассказали местные жители в соцсетях 4 февраля.

За пару дней до отстрела была информация, что видели следы медведя недалеко от жилых домов. Выходил он также и на дорогу.

Очевидцы рассказывают, что медведь был старый. Он был уставший и истощенный. Обошел деревню, не тронул крупный рогатый скот на ферме.

Вероятно, медведь покинул территорию заповедника "Брянский лес". Судя по видео и фото, это был медведь-блондин, как его называют. Необычный вид бурых медведей, у них шерсть светлей, обитает в заповеднике.

В заповеднике пока не комментируют ни случай с медведем, ни с отстрелом двух зубров. Нет официальных комментариев и от других официальных органов - полиции, регионального департамента природных ресурсов.