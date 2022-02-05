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Общество5 февраля 2022 17:59

Брянский спортсмен Илья Иванюк завоевал «золото» на международном турнире в Италии

Прыгун в высоту преодолел планку 2,29 метра
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянский прыгун в высоту Илья Иванюк завоевал золотую медаль на турнире по легкой атлетике. Он преодолел планку 2,29 метра, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

На втором месте оказался бельгиец Томас Кармой (2,26 метра), на третьем – представитель Кубы Луис Заяс (2,20 метра).

Турнир в Удине – первый международный старт для брянского спортсмена в этом году. 23 января Илья Иванюк победил на смешанном турнире прыгунов в высоту «Битва полов», который проходил в Москве.

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