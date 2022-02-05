В брянском Новозыбкове восстанавливает производство машиностроительный завод

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В брянском Новозыбкове после простоя восстанавливает производство машиностроительный завод. На предприятии погасили долги по заработной плате и набирают сотрудников. До конца нового года планируют принять на работу 600-800 человек, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

На предприятии сейчас работают больше 70 человек. Одни занимаются пуско-наладочными работами, сертификацией, регистрацией документов по чистовой оси. Другие трудятся на производстве металлоконструкции. На 11 миллионов рублей уже заключили договоры и внесли предоплату. Технологи прорабатывают возможность производства таких изделий еще на сумму порядка 20-25 миллионов рублей.

Вплотную налаживают производство чистой оси. Сертификация на производство вагонов пройдет в апреле-мае.

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