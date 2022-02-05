Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

О брянском сыре расскажут в телепроекте «Формула еды». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Программа выходит в эфир на федеральном канале «Россия-1». И на этот раз ведущие доктор Сергей Агапкин и актриса Сесиль Плеже отправятся на завод компании «Сыр Стародубский». Они узнают о технологии производства одного из самых популярных сортов сыра. Кроме того, найдут ответы на самые актуальные вопросы, которые поступают от жителей со всей России.

Среди них такие: «Можно ли употреблять сыр, если Вы на диете?», «Какую пользу оказывает сыр для организма пожилых людей?», «Вызывает ли сыр привыкание» и многие другие. Ведущим помогут в них разобраться лучшие специалисты предприятия, ученые, шеф-повара и сотрудники Роспотребнадзора.

Кстати, съемки этой программы в Брянской области пройдут уже в пятый раз.

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