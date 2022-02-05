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Общество5 февраля 2022 16:03

В Брянске опубликовали новую схему движения городских автобусов

В ближайшее время она появится в салонах транспорта
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: МУ БГПАТП, vk.com.

Фото: МУ БГПАТП, vk.com.

Брянское пассажирское автотранспортное предприятие опубликовало новую схему движения городских маршрутов. В ней учли все изменения.

Так с января изменился маршрут движения автобуса №1. Он связывает набережную и 5-й микрорайон.

Совсем скоро карта с обновленным движением городского транспорта появится в салонах автобусов. Многие горожане жаловались на то, что им не хватает этой информации.

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