В Брянске опубликовали новую схему движения городских автобусов

Фото: МУ БГПАТП, vk.com.

Брянское пассажирское автотранспортное предприятие опубликовало новую схему движения городских маршрутов. В ней учли все изменения.

Так с января изменился маршрут движения автобуса №1. Он связывает набережную и 5-й микрорайон.

Совсем скоро карта с обновленным движением городского транспорта появится в салонах автобусов. Многие горожане жаловались на то, что им не хватает этой информации.

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