Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 5 февраля 2022 года. За минувшие сутки заболели 1445 жителей региона. При этом госпитализировали 104 пациента. Выздоровели 269 человек, зарегистрировали шесть смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 8669 ПЦР-тестов.

В целом у 111379 человек подтвердили коронавирус, вылечились 9820500 жителей области, умерли 3293 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1420004.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 758 новых случаев коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 108 ковид-положительных. На третьем месте Карачевский район, где зафиксировали по 86 новых случаев заболевания коронавирусом. Опасную инфекцию зафиксировали в 30 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 5 февраля 2022 года:

— Брянск – 44123 (+758)

— Брянский район – 10756 (+108)

— Дятьковский район – 5309 (+55)

— Карачевский район - 3890 (+86)

— Клинцы – 3482 (+64)

— Стародубский район – 2978 (+36)

— Трубчевский район – 2863 (+1)

— Новозыбков – 2947 (+37)

— Навлинский район – 2815 (+6)

— Унечский район – 2627 (+17)

— Жуковский район – 2615 (+18)

— Брасовский район – 2160 (+3)

— Выгоничский район – 2091 (+32)

— Почепский район – 1938 (+10)

— Комаричский район – 1911 (+35)

— Климовский район – 1746 (+43)

— Фокино – 1623 (+2)

— Погарский район – 1596 (+11)

— Клетнянский район – 1563 (+5)

— Дубровский район – 1526 (+4)

— Мглинский район – 1544 (+17)

— Сельцо – 1478 (+25)

— Злынковский район – 1202 (+10)

— Суземский район – 1130 (+3)

— Суражский район – 1100 (+5)

— Клинцовский район – 1011 (+5)

— Гордеевский район – 900 (+9)

— Красногорский район – 877(+23)

— Севский район – 673 (+14)

— Жирятинский район – 547 (+3)

— Рогнединский район – 231

— Иногородние – 125.

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