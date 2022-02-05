Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 5 февраля 2022 года. За минувшие сутки заболели 1445 жителей региона. При этом госпитализировали 104 пациента. Выздоровели 269 человек, зарегистрировали шесть смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 8669 ПЦР-тестов.
В целом у 111379 человек подтвердили коронавирус, вылечились 9820500 жителей области, умерли 3293 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1420004.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 758 новых случаев коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 108 ковид-положительных. На третьем месте Карачевский район, где зафиксировали по 86 новых случаев заболевания коронавирусом. Опасную инфекцию зафиксировали в 30 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 5 февраля 2022 года:
— Брянск – 44123 (+758)
— Брянский район – 10756 (+108)
— Дятьковский район – 5309 (+55)
— Карачевский район - 3890 (+86)
— Клинцы – 3482 (+64)
— Стародубский район – 2978 (+36)
— Трубчевский район – 2863 (+1)
— Новозыбков – 2947 (+37)
— Навлинский район – 2815 (+6)
— Унечский район – 2627 (+17)
— Жуковский район – 2615 (+18)
— Брасовский район – 2160 (+3)
— Выгоничский район – 2091 (+32)
— Почепский район – 1938 (+10)
— Комаричский район – 1911 (+35)
— Климовский район – 1746 (+43)
— Фокино – 1623 (+2)
— Погарский район – 1596 (+11)
— Клетнянский район – 1563 (+5)
— Дубровский район – 1526 (+4)
— Мглинский район – 1544 (+17)
— Сельцо – 1478 (+25)
— Злынковский район – 1202 (+10)
— Суземский район – 1130 (+3)
— Суражский район – 1100 (+5)
— Клинцовский район – 1011 (+5)
— Гордеевский район – 900 (+9)
— Красногорский район – 877(+23)
— Севский район – 673 (+14)
— Жирятинский район – 547 (+3)
— Рогнединский район – 231
— Иногородние – 125.
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