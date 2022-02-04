В Брянской области выберут «Стража порядка» и «Леди в погонах»

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В УМВД России по Брянской области к празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня проведут конкурсы «Страж порядка» и «Леди в погонах». Об этом сообщают в пресс-службе правоохранительного ведомства.

В испытаниях среди мужчин будут участвовать сотрудники 18 подразделений. Они покажут себя в подтягивании на перекладине, беге и скоростной стрельбе из табельного оружия.

Претенденток на звание «Леди в погонах» набралось 25. Конкурсные состязания определят среди них самую умную, красивую и творческую девушку в брянской полиции.

Онлайн-голосование проходит на официальном сайте УМВД - 32.мвд.рф. По пять участников, набравших наибольшее количество голосов, попадут в финал, где смогут показать навыки профессиональной подготовки, а также проявить себя в творческом этапе конкурса.

- Голосование народное, - говорят в УМВД. - Именно посетители сайта определят по пять финалистов конкурсов независимо от званий и должностей.

Награждение победителей и призеров состоится на торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 8 марта.

Возрастное ограничение -16+

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