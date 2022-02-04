Фото: Дмитрий Добронравов.

В Брасовском районе подстрелили двух краснокнижных зубров. Раненых зверей обнаружили местные жители в пятницу, 4 февраля, у поселка Погребы.

В соцсетях пишут, что охотники были на снегоходах. Они загнали животных на поле и там подстрелили. Один зубр точно был жив, когда его обнаружили.

- Прокурор области Александр Войтович поручил природоохранному прокурору незамедлительно выехать на место, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - На личный контроль он взял ход и результаты доследственной проверки по факту добычи краснокнижных животных.