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Происшествия4 февраля 2022 11:10

В Брасовском районе подстрелили двух краснокнижных зубров

На место выехал природоохранный прокурор
Марина АНТОНОВА
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Фото: Дмитрий Добронравов.

Фото: Дмитрий Добронравов.

В Брасовском районе подстрелили двух краснокнижных зубров. Раненых зверей обнаружили местные жители в пятницу, 4 февраля, у поселка Погребы.

В соцсетях пишут, что охотники были на снегоходах. Они загнали животных на поле и там подстрелили. Один зубр точно был жив, когда его обнаружили.

- Прокурор области Александр Войтович поручил природоохранному прокурору незамедлительно выехать на место, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - На личный контроль он взял ход и результаты доследственной проверки по факту добычи краснокнижных животных.

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