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Общество4 февраля 2022 10:50

В Брянске 4 февраля убрали главную новогоднюю елку

Полтора месяца она стояла украшенной в сквере Карла Маркса
Марина АНТОНОВА
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Убрать главную елку решили 4 февраля. Видимо, ждали китайского нового года.

Убрать главную елку решили 4 февраля. Видимо, ждали китайского нового года.

Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске в пятницу, 4 февраля, убрали главную новогоднюю елку в сквере Карла Маркса. Сначала с дерева сняли гирлянду и украшения, а также забор с мультипликационными героями. Около часа дня в центр сквера подъехал автокран.

Некоторым горожанан не нравилось, что новогоднее украшение города задержалось так надолго. Они посчитали это бесполезной тратой бюджетных денег. Дргуие с ними не согласились и готовы и дальше были любоваться елкой.

Главная городская елка в Брянске была по традиции живой. В этом году для нее купили новую гирлянду и шарики.

Кстати, некоторые светодиодные украшения на дорогах не убирают целый год.

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