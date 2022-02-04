В Брянске 4 февраля убрали главную новогоднюю елку

Убрать главную елку решили 4 февраля. Видимо, ждали китайского нового года. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске в пятницу, 4 февраля, убрали главную новогоднюю елку в сквере Карла Маркса. Сначала с дерева сняли гирлянду и украшения, а также забор с мультипликационными героями. Около часа дня в центр сквера подъехал автокран.

Некоторым горожанан не нравилось, что новогоднее украшение города задержалось так надолго. Они посчитали это бесполезной тратой бюджетных денег. Дргуие с ними не согласились и готовы и дальше были любоваться елкой.

Главная городская елка в Брянске была по традиции живой. В этом году для нее купили новую гирлянду и шарики.

Кстати, некоторые светодиодные украшения на дорогах не убирают целый год.