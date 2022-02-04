Дубровский РЭС Брянскэнерго отмечен наградой руководителей Дубровского района

Фото: "Россети".

Коллектив Дубровского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» награжден Почетной грамотой глав муниципального образования и администрации Дубровского района. Ею энергетики удостоены за сотрудничество и взаимопонимание с руководителями муниципального образования и большой вклад в его социально-экономическое развитие.

Дубровский РЭС – один из самых необычных районов электрических сетей Брянскэнерго: его вот уже на протяжении 32 лет возглавляет заслуженный энергетик Российской Федерации Валентина Павловна Чечетко. Начальниками подразделений филиала преимущественно являются мужчины. И только три района электрических сетей возглавляют женщины. Дубровский РЭС – один из лучших подразделений филиала по выполнению производственных показателей на протяжении многих лет. Представители района электрических сетей неоднократно участвовали в корпоративных соревнованиях профессионального мастерства и занимали достойные места во Всероссийских учениях энергетиков, которые проходили на территории Тверской области в течение трех дней. При проведении аварийно-восстановительных работ в случае внештатных ситуаций, которые происходят из-за неблагоприятных погодных условий, сотрудники этого подразделения всегда готовы прийти на помощь коллегам как из соседних районов региона, так и энергетикам из других областей.

На территории Дубровского РЭС расположена крупная ПС 110 кВ «Дубровская», которая является основным питающим центром потребителей сразу двух районов – Дубровского и Рогнединского. В прошлом году в филиале произошло укрупнение: Рогнединский РЭС вошел в состав Дубровского, и теперь в ведении Валентины Павловны фактически два полноценно функционирующих подразделения.

Фото: "Россети".

«Дубровский РЭС на хорошем счету у руководства, – отмечает заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Александр Иванович Косарим. – Здесь на благо потребителей работают не просто высококвалифицированные профессионалы, но и отзывчивые, ответственные люди. В связи со слиянием двух подразделений, градус ответственности для персонала объединенного района существенно возрос. Но, несмотря на это, энергетики Дубровского РЭС под руководством прекрасной очаровательной женщины, обладающей большим энергетическим стажем и знаниями, наилучшим образом справляются с поставленными задачами.