Ролик брянских автоинспекторов в TikTok набрал больше миллиона просмотров

Фото: скриншот видео TikTok.

Чтобы привлечь внимание интернет-пользователей к вопросам безопасности дорожного движения, в социальной сети TikTok автоинспекторы создали аккаунт @ogibbb_sevsk. Буквально за несколько недель на него подписались больше трех тысяч человек.

Видеоролики с музыкальным сопровождением продолжают набирать «лайки» и просмотры.

Сотрудники Госавтоинспекции уверены, что интернет-пользователи прислушаются к призывам полицейских и будут неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

Посмотреть видео можно здесь.

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