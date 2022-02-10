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Общество10 февраля 2022 13:16

Ролик брянских автоинспекторов в TikTok набрал больше миллиона просмотров

Сотрудники УГИБДД пропагандируют безопасное поведение на дороге
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: скриншот видео TikTok.

Фото: скриншот видео TikTok.

Чтобы привлечь внимание интернет-пользователей к вопросам безопасности дорожного движения, в социальной сети TikTok автоинспекторы создали аккаунт @ogibbb_sevsk. Буквально за несколько недель на него подписались больше трех тысяч человек.

Видеоролики с музыкальным сопровождением продолжают набирать «лайки» и просмотры.

Сотрудники Госавтоинспекции уверены, что интернет-пользователи прислушаются к призывам полицейских и будут неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

Посмотреть видео можно здесь.

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