Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 10 февраля 2022 года. За минувшие сутки заболели 1762 жителя региона. При этом госпитализировали 72 пациента. Выздоровели 1019 человек, зарегистрировали семь смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 8810 ПЦР-тестов.

В целом у 118999 человек подтвердили коронавирус, вылечились 101012 жителей области, умерли 3324 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1459123.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 954 новых случая коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 108 ковид-положительных. На третьем месте Унечский район, где зафиксировали 77 новых случаев заболевания коронавирусом. Опасную инфекцию зафиксировали в 29 муниципалитетах.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 10 февраля 2022 года:

— Брянск – 47582 (+954)

— Брянский район – 11199 (+108)

— Дятьковский район – 5474 (+38)

— Карачевский район - 4185 (+17)

— Клинцы – 3627 (+50) 3686 (+59)

— Стародубский район – 3458 (+4)

— Новозыбков – 3149 (+38)

— Навлинский район – 2977 (+2)

— Трубчевский район – 2983 (+36)

— Унечский район – 2944 (+77)

— Жуковский район – 2679 (+1)

— Брасовский район – 2252

— Выгоничский район – 2206 (+14)

— Комаричский район – 2033 (+21)

— Почепский район – 2006 (+24)

— Климовский район – 1855 (+27)

— Фокино – 1792 (+32)

— Дубровский район – 1705 (+30)

— Погарский район – 1696 (+36)

— Мглинский район – 1634 (+21)

— Клетнянский район – 1608 (+14)

— Сельцо – 1549 (+5)

— Злынковский район – 1258 (+5)

— Суражский район – 1227 (+19)

— Суземский район – 1211 (+24)

— Клинцовский район – 1062 (+12)

— Гордеевский район – 982 (+11)

— Красногорский район – 974 (+14)

— Севский район – 690 (+2)

— Жирятинский район – 581 (+18)

— Рогнединский район – 233

— Иногородние – 125.

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