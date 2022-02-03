Новые ограничения в Брянской области из-за коронавируса с 4 февраля 2022 года

Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Брянской области с 4 февраля ввели новые ограничительные меры из-за коронавируса. К такому решению пришли 3 февраля на заседании оперативного штаба по предложению главного санитарного врача области Людмилы Трапезниковой. Действовать они будут с 4 по 18 февраля.

Так, прием людей в комплексных центрах социального обслуживания населения и отделов социальной защиты в регионе будут проводить только по предварительной записи.

Так же приостановят работу организаций и индивидуальных предпринимателей в области творчества, искусства и развлечений. Не будут работать кино, театры, музеи, концертные залы, цирки.

В организациях общественного питания на этот период под запретом развлекательные мероприятия, в том числе концерты и корпоративы.

Не будут работать детские развлекательные центры и детские игровые комнаты в торговых и культурно-досуговых центрах.

Напомним, в регионе уже действуют ограничения, касающиеся в основном детей и подростков. В Брянской области закрыли или перевели на дистанционное обучение все сферы дополнительного образования. Целые классы в школах отправили на карантин.

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