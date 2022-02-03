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Общество3 февраля 2022 10:36

На Брянщине введут дополнительные коронавирусные ограничения

Роспотребназдор предложил установить их минимум на две недели
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: "Брянская губерния".

Фото: "Брянская губерния".

В Брянской области к уже существующим введут новые дополнительные коронавирусные ограничения минимум на две недели. С таким предложением на заседании оперативного штаба выступило Управление Роспотребнадзора по Брянской области. Об этом сообщает «Брянская губерния».

О конкретных мерах пока не сообщают. Этот вопрос еще будут обсуждать. Примут ли предложения санитарных врачей, станет известно после подписания и обнародования протокола заседания оперштаба и соответствующего постановления областного правительства.

Сейчас Брянская область занимает 23 место по интенсивности заболевания. Больше всего заболевших коронавирусом отмечаютя в возрастной группе от 45 до 65 лет. Потом идет молодежь. Брянцы в возрасте старше 65 лет на третьем месте по заболеваемости коронавирусом.

Кстати в четверг,3 февраля, на Брянщине за сутки отметили новый коронавирусный рекорд. Опасную инфекцию диагностировали у 1537 жителей региона. Новый максимум среди заболевших зафиксировали и в самом областном центре - 816 человек.

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