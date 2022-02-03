Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 3 февраля 2022 года. За минувшие сутки заболели 1537 жителей региона. При этом госпитализировали 114 пациентов. Выздоровели 237 человек, зарегистрировали шесть смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 8654 ПЦР-теста.
В целом у 108265 человек подтвердили коронавирус, вылечились 97871 житель области, умерли 3281 пациент. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1402578.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 816 новых случаев коронавируса. На втором месте Навлинский район, где выявили 85 ковид-положительных. На третьем месте Карачевский район, где зафиксировали 64 новых случая заболевания коронавирусом. Опасную инфекцию зафиксировали в 30 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 3 февраля 2022 года:
— Брянск – 42580 (+816)
— Брянский район – 10458 (+47)
— Дятьковский район – 5215 (+30)
— Карачевский район - 3743 (+64)
— Клинцы – 3397 (+38)
— Стародубский район – 2918 (+51)
— Трубчевский район – 2836 (+20)
— Новозыбков – 2828 (+27)
— Навлинский район – 2732 (+85)
— Унечский район – 2571(+42)
— Жуковский район – 2567 (+61)
— Брасовский район – 2121 (+10)
— Выгоничский район – 2040 (+39)
— Почепский район – 1911 (+31)
— Комаричский район – 1838
— Климовский район – 1688 (+24)
— Фокино – 1592 (+1)
— Погарский район – 1570 (+29)
— Клетнянский район – 1545 (+7)
— Дубровский район – 1522 (+30)
— Мглинский район – 1515 (+11)
— Сельцо – 1434 (+1)
— Злынковский район – 1161 (+16)
— Суземский район – 1114 (+9)
— Суражский район – 1075 (+16)
— Клинцовский район – 1003 (+2)
— Гордеевский район – 881 (+8)
— Красногорский район – 854 (+17)
— Севский район – 659 (+1)
— Жирятинский район – 541 (+3)
— Рогнединский район – 230 (+1)
— Иногородние – 125.
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