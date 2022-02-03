Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 3 февраля 2022 года. За минувшие сутки заболели 1537 жителей региона. При этом госпитализировали 114 пациентов. Выздоровели 237 человек, зарегистрировали шесть смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 8654 ПЦР-теста.

В целом у 108265 человек подтвердили коронавирус, вылечились 97871 житель области, умерли 3281 пациент. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1402578.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 816 новых случаев коронавируса. На втором месте Навлинский район, где выявили 85 ковид-положительных. На третьем месте Карачевский район, где зафиксировали 64 новых случая заболевания коронавирусом. Опасную инфекцию зафиксировали в 30 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 3 февраля 2022 года:

— Брянск – 42580 (+816)

— Брянский район – 10458 (+47)

— Дятьковский район – 5215 (+30)

— Карачевский район - 3743 (+64)

— Клинцы – 3397 (+38)

— Стародубский район – 2918 (+51)

— Трубчевский район – 2836 (+20)

— Новозыбков – 2828 (+27)

— Навлинский район – 2732 (+85)

— Унечский район – 2571(+42)

— Жуковский район – 2567 (+61)

— Брасовский район – 2121 (+10)

— Выгоничский район – 2040 (+39)

— Почепский район – 1911 (+31)

— Комаричский район – 1838

— Климовский район – 1688 (+24)

— Фокино – 1592 (+1)

— Погарский район – 1570 (+29)

— Клетнянский район – 1545 (+7)

— Дубровский район – 1522 (+30)

— Мглинский район – 1515 (+11)

— Сельцо – 1434 (+1)

— Злынковский район – 1161 (+16)

— Суземский район – 1114 (+9)

— Суражский район – 1075 (+16)

— Клинцовский район – 1003 (+2)

— Гордеевский район – 881 (+8)

— Красногорский район – 854 (+17)

— Севский район – 659 (+1)

— Жирятинский район – 541 (+3)

— Рогнединский район – 230 (+1)

— Иногородние – 125.

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