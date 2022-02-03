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Общество3 февраля 2022 7:22

В Брянском районе в рацион питания школьников включили сладости

С 1 февраля в образовательных учреждениях ввели новое меню
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: управление образования Брянского района

Фото: управление образования Брянского района

В Брянском районе с 1 февраля в школах ввели новое меню. Из районного бюджета на это потратили почти три миллиона рублей. Об этом сообщает «Брянская учительская газета».

Так, в Новодарковичской школе в меню предусмотрели увеличение свежих фруктов и овощей. Теперь в ежедневный рацион школьников включили и сладости.

Качество питания проверяет бракеражная комиссия общественного контроля по питанию. В ее состав вошли представители родительского комитета и педагогического коллектива.

Отметили разнообразие рациона питания. Меню составлено в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. Питание ребят назвали вкусным и полезным

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