В Брянском районе в рацион питания школьников включили сладости

Фото: управление образования Брянского района

В Брянском районе с 1 февраля в школах ввели новое меню. Из районного бюджета на это потратили почти три миллиона рублей. Об этом сообщает «Брянская учительская газета».

Так, в Новодарковичской школе в меню предусмотрели увеличение свежих фруктов и овощей. Теперь в ежедневный рацион школьников включили и сладости.

Качество питания проверяет бракеражная комиссия общественного контроля по питанию. В ее состав вошли представители родительского комитета и педагогического коллектива.

Отметили разнообразие рациона питания. Меню составлено в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. Питание ребят назвали вкусным и полезным

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»