Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 2 февраля 2022 года. За минувшие сутки заболели 1251 житель региона. При этом госпитализировали 47 пациентов. Выздоровели 366 человек, зарегистрировали 14 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 7872 ПЦР-теста.
В целом у 106728 человек подтвердили коронавирус, вылечились 97634 жителя области, умерли 3275 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1394014.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 562 новых случая коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 128 ковид-положительных. На третьем месте Карачевский район, где зафиксировали 55 новых случая заболевания коронавирусом. Опасную инфекцию зафиксировали в 29 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 2 февраля 2022 года:
— Брянск – 41764 (+562)
— Брянский район – 10411 (+128)
— Дятьковский район – 5185 (+61)
— Карачевский район - 3679 (+55)
— Клинцы – 3359 (+48)
— Стародубский район – 2867 (+41)
— Трубчевский район – 2816 (+18)
— Новозыбков – 2801 (+14)
— Навлинский район – 2647 (+45)
— Унечский район – 2529 (+34)
— Жуковский район – 2506 (+23)
— Брасовский район – 2111 (+8)
— Выгоничский район – 2001 (+19)
— Почепский район – 1880(+1)
— Комаричский район – 1838 (+8)
— Климовский район – 1664 (+27)
— Фокино – 1591 (+12)
— Погарский район – 1541 (+6)
— Клетнянский район – 1538 (+17)
— Дубровский район – 1492 (+13)
— Мглинский район – 1504 (+20)
— Сельцо – 1433 (+31)
— Злынковский район – 1145 (+6)
— Суземский район – 1105 (+7)
— Суражский район – 1059 (+11)
— Клинцовский район – 1001 (+1)
— Гордеевский район – 873 (+21)
— Красногорский район – 837 (+7)
— Севский район – 658 (+7)
— Жирятинский район – 538
— Рогнединский район – 229
— Иногородние – 125.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»