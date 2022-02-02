Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 2 февраля 2022 года. За минувшие сутки заболели 1251 житель региона. При этом госпитализировали 47 пациентов. Выздоровели 366 человек, зарегистрировали 14 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 7872 ПЦР-теста.

В целом у 106728 человек подтвердили коронавирус, вылечились 97634 жителя области, умерли 3275 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1394014.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 562 новых случая коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 128 ковид-положительных. На третьем месте Карачевский район, где зафиксировали 55 новых случая заболевания коронавирусом. Опасную инфекцию зафиксировали в 29 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 2 февраля 2022 года:

— Брянск – 41764 (+562)

— Брянский район – 10411 (+128)

— Дятьковский район – 5185 (+61)

— Карачевский район - 3679 (+55)

— Клинцы – 3359 (+48)

— Стародубский район – 2867 (+41)

— Трубчевский район – 2816 (+18)

— Новозыбков – 2801 (+14)

— Навлинский район – 2647 (+45)

— Унечский район – 2529 (+34)

— Жуковский район – 2506 (+23)

— Брасовский район – 2111 (+8)

— Выгоничский район – 2001 (+19)

— Почепский район – 1880(+1)

— Комаричский район – 1838 (+8)

— Климовский район – 1664 (+27)

— Фокино – 1591 (+12)

— Погарский район – 1541 (+6)

— Клетнянский район – 1538 (+17)

— Дубровский район – 1492 (+13)

— Мглинский район – 1504 (+20)

— Сельцо – 1433 (+31)

— Злынковский район – 1145 (+6)

— Суземский район – 1105 (+7)

— Суражский район – 1059 (+11)

— Клинцовский район – 1001 (+1)

— Гордеевский район – 873 (+21)

— Красногорский район – 837 (+7)

— Севский район – 658 (+7)

— Жирятинский район – 538

— Рогнединский район – 229

— Иногородние – 125.

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