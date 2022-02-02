В Брянске открыли новую лабораторию по выявлению «омикрона»

Фото: "Брянская губерния", скриншот видео.

В Брянске с 1 февраля на базе Брянской городской поликлиники №1 заработала новая лаборатория. За одну смену здесь смогут проводить до 700 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщает «Брянская губерния».

Современное диагностическое оборудование позволит сотрудника лаборатории легко и быстро выявить «омикрон» с помощью мазков у пациентов из носа или носоглотки.

Новая лаборатория даст возможность существенно разгрузить имеющуюся диагностику, быстро и эффективно протестировать гораздо большее число пациентов. В лабораторию на деньги из регионального бюджета закупили технику и весь необходимый расходный материал.

В новой лаборатории соблюдают цикл безопасной работы: все ее отделы обособили. Смонтировали приточно-вытяжную вентиляцию. Также исключили контакты между сотрудниками исключили. Для получения результата исследования на коронавирус потребуется чуть больше двух часов.

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