Фото: форум "БрянскОнлайн".

В Брянске огурцы из Добруни продают по 438 рублей за килограмм. Об этом сообщают на форуме «БрянскОнлайн».

Даже цена на импортные огурцы ниже. Продавцы это объясняют стоимостью закупки и процентом торговой точки.

- Огурцы из Ирана с накруткой, растаможкой, логистикой и прочим стоят дешевле добруньских, выращенных в 20 километрах от точки продажи, - написал брянец на форуме.

И судя по практически пустой коробке на фотографии, огурцы по такой цене пользуются у покупателей спросом.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»