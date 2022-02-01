Марина Холина покинула пост заммэра Брянска

Фото: соцсети, "Одноклассники.ру".

Марина Холина ушла с должности заммэра Брянска. С 1 февраля ее на этом посту сменил Максим Коньшаков. Раньше он работал начальником управления по строительству и развитию территории города Брянска. Об этом сообщают в пресс-службе брянской городской администрации.

Исполнение обязанностей начальника управления по строительству и развитию территории города Брянска возложили на Татьяну Волкову, заместителя начальника управления.

Как стало известно, Марина Холина займет должность руководителя государственной жилищной инспекции Брянской области. Сейчас после смерти Руслана Янькова органом временно руководит Иван Якушкин.

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