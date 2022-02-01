Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 1 февраля 2022 года. За минувшие сутки заболели 1100 жителей региона. При этом госпитализировали111 пациентов. Выздоровели 115 человек, зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 2034 ПЦР-теста.
В целом у 105477 человек подтвердили коронавирус, вылечились 97268 жителей области, умерли 3261 пациент. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1386142.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 433 новых случая коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 106 ковид-положительных. На третьем месте Навлинский район, где зафиксировали 43 новых случая заболевания коронавирусом. Опасную инфекцию зафиксировали в 30 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 1 февраля 2022 года:
— Брянск – 41202 (+433)
— Брянский район – 10283 (+106)
— Дятьковский район – 5124 (+37)
— Карачевский район - 3624 (+39)
— Клинцы – 3311 (+22)
— Стародубский район – 2826 (+23)
— Трубчевский район – 2798 (+24)
— Новозыбков – 2787 (+27)
— Навлинский район – 2602 (+43)
— Унечский район – 2495 (+33)
— Жуковский район – 2483 (+26)
— Брасовский район – 2103 (+20)
— Выгоничский район – 1982 (+8)
— Почепский район – 1879 (+5)
— Комаричский район – 1830 (+10)
— Климовский район – 1637 (+26)
— Фокино – 1579 (+37)
— Погарский район – 1535 (+10)
— Клетнянский район – 1521 (+12)
— Дубровский район – 1479 (+23)
— Мглинский район – 1484 (+34)
— Сельцо – 1402 (+25)
— Злынковский район – 1139 (+20)
— Суземский район – 1098 (+5)
— Суражский район – 1048 (+21)
— Клинцовский район – 1000 (+3)
— Гордеевский район – 852 (+5)
— Красногорский район – 830 (+14)
— Севский район – 651 (+5)
— Жирятинский район – 538 (+3)
— Рогнединский район – 229
— Иногородние – 125.
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