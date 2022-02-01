Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 1 февраля 2022 года. За минувшие сутки заболели 1100 жителей региона. При этом госпитализировали111 пациентов. Выздоровели 115 человек, зарегистрировали 12 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 2034 ПЦР-теста.

В целом у 105477 человек подтвердили коронавирус, вылечились 97268 жителей области, умерли 3261 пациент. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1386142.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 433 новых случая коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 106 ковид-положительных. На третьем месте Навлинский район, где зафиксировали 43 новых случая заболевания коронавирусом. Опасную инфекцию зафиксировали в 30 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 1 февраля 2022 года:

— Брянск – 41202 (+433)

— Брянский район – 10283 (+106)

— Дятьковский район – 5124 (+37)

— Карачевский район - 3624 (+39)

— Клинцы – 3311 (+22)

— Стародубский район – 2826 (+23)

— Трубчевский район – 2798 (+24)

— Новозыбков – 2787 (+27)

— Навлинский район – 2602 (+43)

— Унечский район – 2495 (+33)

— Жуковский район – 2483 (+26)

— Брасовский район – 2103 (+20)

— Выгоничский район – 1982 (+8)

— Почепский район – 1879 (+5)

— Комаричский район – 1830 (+10)

— Климовский район – 1637 (+26)

— Фокино – 1579 (+37)

— Погарский район – 1535 (+10)

— Клетнянский район – 1521 (+12)

— Дубровский район – 1479 (+23)

— Мглинский район – 1484 (+34)

— Сельцо – 1402 (+25)

— Злынковский район – 1139 (+20)

— Суземский район – 1098 (+5)

— Суражский район – 1048 (+21)

— Клинцовский район – 1000 (+3)

— Гордеевский район – 852 (+5)

— Красногорский район – 830 (+14)

— Севский район – 651 (+5)

— Жирятинский район – 538 (+3)

— Рогнединский район – 229

— Иногородние – 125.

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