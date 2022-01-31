В Брянске директора строительной фирмы отправили на три года в колонию за мошенничество

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске бывшего директора строительной фирмы приговорили к трем годам колонии общего режима за мошенничество. Приговор вынесли в Советском районном суде, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что руководитель организации похитил деньги участников долевого строительства. Люди купили квартиры в домах на улице Желябова в микрорайоне Камвольный и на улице Степной. Общая сумма ущерба составила 131 миллион 293 тысячи рублей.

- Уголовное дело расследовали следователи УМВД России по Брянской области, - говорят в прокуратуре. - Приговор пока не вступил в законную силу.