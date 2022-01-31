В Брянске в сквере Павла Камозина установили памятную стелу

Фото: "Брянская губерния".

В Бежицком районе Брянска 31 января в сквере имени Павла Камозина установили памятную стелу. На монументе увековечили имена 63 героев-летчиков. Все они – уроженцы Брянщины, сообщает «Брянская губерния».

Высота монумента составляет семь метров. Стелу сделали в виде взлетной полосы.

Здесь же появился и макет-копия самолета «Як-3». Он стоит 1,8 миллиона рублей.

Окончательный вид мемориал приобретет к 9 мая. Возле памятника установят фонари, территорию благоустроят. Здесь появятся лавочки и деревья.

Инициатором создания памятного мемориала «Героям-летчикам земли Брянской» выступило региональное «Общество ветеранов авиации». Самолет «ЯК-3» выбрали не случайно. Этот истребитель вошел в историю Советской авиации как самый скоростной. И после его появления во время Великой Отечественной войны наши летчики взяли господство над гитлеровскими асами в боях в воздухе.

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