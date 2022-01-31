В Брянске судят главврача больницы, где на ИВЛ погибли 6 пациентов

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Брянске судят главврача межрайонной больницы, где на ИВЛ погибли шесть пациентов. Об этом сообщают «Брянске новости».

Медика обвинили в халатности. В лечебном учреждении из-за выхода из строя аппаратов ИВЛ умерли сразу шесть человек от асфиксии.

Напомним, главный врач взял на работу человека, в обязанности которого входили ремонт и обслуживание здания. Приказом его допустили и к работе на аппаратах ИВЛ. Хотя удостоверения на право эксплуатации кислородного оборудования у него не было. Также и инструктажи мужнина не прошел. Работник резко повысил давление, что привело к поломке аппаратов ИВЛ. Пациенты скончались.

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