В 2021 году «Ростелеком» построил оптическую инфраструктуру для шести с половиной тысяч домохозяйств Брянской области

Фото: ПАО "Ростелеком".

В прошлом году «Ростелеком» обеспечил доступом в Сеть жителей 6,5 тысячи домохозяйств в Брянской области. Специалисты компании проложили свыше 100 километров оптоволокна. Благодаря этому возможность подключения интернета по технологии GPON («оптика в дом») появилась в частном секторе села Гордеевка, города Трубчевска и поселка Суземка.

Современные цифровые сервисы стали доступны и в новых многоэтажных домах областной столицы (по FTTb).

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Мы продолжаем расширять карту своего присутствия в регионе. В прошлом году оптика “Ростелекома” пришла в 1,5 тысячи частных домов в райцентрах области и в 30 многоэтажек Брянска. Уверен, гарантированный доступ в Сеть улучшит качество жизни наших клиентов, сделает ее комфортнее и разнообразнее. В этом году стройка продолжится. Наша задача - обеспечить стабильным интернетом максимальное количество брянцев».

Роман Новиков, житель города Брянска:

«В ноябре в нашей семье произошло важное событие: мы наконец-то купили квартиру. Мебель не успели перевезти, а уже озадачились вопросом подключения к Сети. Ведь сегодня и работа, и учеба, и отдых перешли в онлайн. Узнали у соседей, что в нашем доме представлено несколько цифровых провайдеров. Изучив все предложения, остановились на “Ростелекоме”. Договор заключили сразу на две услуги – интернет и видеоплатформу Wink. И тут же отказались от подписок на другие онлайн-кинотеатры, поскольку Wink предлагает самый разный контент».

Цифровая платформа Wink от «Ростелекома» — это онлайн-кинотеатр и интерактивное ТВ в одном сервисе. Коллекция из более чем 400 каналов и 60 000 фильмов и сериалов регулярно пополняется новинками. В выборе контента зрителю помогает умная система рекомендаций на основе истории просмотров. Смотреть кино можно как онлайн, так и офлайн, загрузив понравившуюся картину на свой гаджет. К одному аккаунту можно привязать до пяти устройств. Подробнее о сервисе можно узнать на сайте «Ростелекома» и по бесплатному номеру горячей линии 8 800 1000 800.