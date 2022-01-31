Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 31 января 2022 года. За минувшие сутки заболели 930 жителей региона. При этом госпитализировали 65 пациентов. Выздоровели 107 человек, зарегистрировали 15 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5719 ПЦР-тестов.

В целом у 104377 человек подтвердили коронавирус, вылечились 97153 жителей области, умерли 3249 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1384108.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 523 новых случая коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 86 ковид-положительных. На третьем месте Карачевский район, где зафиксировали 41 новый случай заболевания коронавирусом. Опасную инфекцию зафиксировали во всех муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 31 января 2022 года:

— Брянск – 40246 (+523)

— Брянский район – 10177 (+86)

— Дятьковский район – 5087 (+7)

— Карачевский район - 3585 (+41)

— Клинцы – 3289 (+18)

— Стародубский район – 2803 (+14)

— Трубчевский район – 2774 (+20)

— Новозыбков – 2760 (+24)

— Навлинский район – 2559 (+23)

— Унечский район – 2462 (+9)

— Жуковский район – 2457 (+12)

— Брасовский район – 2083 (+7)

— Выгоничский район – 1974 (+12)

— Почепский район – 1874 (+21)

— Комаричский район – 1820 (+24)

— Климовский район – 1611 (+1)

— Фокино – 1542 (+10)

— Погарский район – 1525 (+9)

— Клетнянский район – 1509 (+13)

— Дубровский район – 1456 (+19)

— Мглинский район – 1450 (+6)

— Сельцо – 1377 (+8)

— Злынковский район – 1119 (+1)

— Суземский район – 1093 (+3)

— Суражский район – 1027 (+2)

— Клинцовский район – 997 (+2)

— Гордеевский район – 847 (+1)

— Красногорский район – 816 (+10)

— Севский район – 646 (+1)

— Жирятинский район – 535 (+1)

— Рогнединский район – 229 (+2)

— Иногородние – 125.